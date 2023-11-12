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Philadelphia 76ers'ın basketbolcusu trafik kazası geçirdi

NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen Kelly Oubre, yaya olarak karşıya geçtiği sırada trafik kazası geçirdi. Basketbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Philadelphia 76ers'ın basketbolcusu trafik kazası geçirdi

ekiplerinden Philadelphia 76ers'ta forma giyen Kelly Oubre, trafik kazası geçirdi.

Sixers'tan yapılan açıklamada, evinin yakınlarında yaya olarak karşıya geçtiği sırada araç çarpması sonucu yaralanan 27 yaşındaki basketbolcunun Jefferson Hastanesine kaldırıldığı ve tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

ABD basınında yer alan haberlerde ise kaza nedeniyle sakatlanan Oubre'nin sahalardan uzun süre uzak kalacağı ama sezonun tamamını kaçırmasının beklenmediği ifade edildi.

Kelly Oubre, Sixers'ta bu sezon 16,3 sayı, 5,1 ribauntluk performans sergiledi.

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