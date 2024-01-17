Ponzi Seçil statlarda: Beşiktaş tribünlerinden Arda Turan'a gönderme

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, deplasmanda Türkiye Kupası maçında Beşiktaş ile karşılaştı. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde sahasında Eyüpspor’u 4-0 mağlup etti.



Maç sırasında siyah-beyazlı taraftarlar hayali fon yaratarak futbolcuları ve iş insanlarını dolandırmakla suçlanan ve "Ponzi Seçil" olarak bilinen Seçil Erzan için tezahüratlar yaptı.

“ARDA TURAN PARALAR NEREDE?"



Maç esnasında teknik direktör Arda Turan'a göndermede bulunan Beşiktaş tribünlerinden “Arda Turan paralar nerede?", "Seçil Erzan oley” tezahüratları yükseldi.

Daha önce konuyla ilgili açıklama yapmayacağını ifade eden Turan, maç sonunda da Erzan'la ilgili konuşmadı.