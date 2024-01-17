Ponzi Seçil statlarda: Beşiktaş tribünlerinden Arda Turan'a gönderme

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, deplasmanda Türkiye Kupası maçında Beşiktaş ile karşılaştı. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde sahasında Eyüpspor’u 4-0 mağlup etti.
Maç sırasında siyah-beyazlı taraftarlar hayali fon yaratarak futbolcuları ve iş insanlarını dolandırmakla suçlanan ve "Ponzi Seçil" olarak bilinen Seçil Erzan için tezahüratlar yaptı.
“ARDA TURAN PARALAR NEREDE?"
Maç esnasında teknik direktör Arda Turan'a göndermede bulunan Beşiktaş tribünlerinden “Arda Turan paralar nerede?", "Seçil Erzan oley” tezahüratları yükseldi.
Daha önce konuyla ilgili açıklama yapmayacağını ifade eden Turan, maç sonunda da Erzan'la ilgili konuşmadı.
NELER YAŞANDI?
Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan hakkında dava açıldı. Tutuklanan Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor.
ARDA TURAN'IN MESAJLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI
Seçil Erzan'ın kırılan telefonundaki mesajlar kurtarılmıi, bilirkişi Raporu'nda, Erzan'a 15 milyon dolar kaptırdığı bilinen futbolcu Arda Turan'ın mesajları da yer almıştı. Mesajlara göre Erzan'ın gizli fon adı verilen sistemine para bulacak isim arayışına giren Turan, mesajlarda, Erzan'a yüksek mevduattaki isimlerden para almasını öneriyor, para getirecek isimler aradığını belirtiyor ve karşılığında da Erzan'dan şu yanıtı alıyor: "Sen benim ölene kadar canım kanımsın kader birliği yapmışız biz artık. İyi ki ama iyi ki varsın. Bu akşam her şeyi çözecekler." Turan, parasını geri alamayacağına anlayınca bir süre sonra Erzan'a sert mesajlar göndermeye başlıyor.
SON DURUŞMADA YAŞANANLAR: PARALAR BENDE DEĞİL
Davanın geçtiğimiz günlerde görülen 3. duruşmasında 272 yıla kadar hapsi istenen Seçil Erzan'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Erzan "Para bende değil" dedi. Seçil Erzan'ı tehdit ettiği öne sürülen eski futbolcu Semih Kaya tanık olarak ifade verdi, fazla para almadığını söyledi. Teknik direktör Fatih Terim'in bir dönem avukatlığını yapan, Seçil Erzan'ın eski sevgilisi Candaş Gürol da tanık olarak dinlendi.
VİDEO: PONZİ SEÇİL DAVASI
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