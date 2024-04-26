Premier Lig ekibinin Szymanski ısrarı

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların sevgisini kazanan Sebastian Szymanski için talep artıyor.

Fanatik'in İngiliz basınına dayandırdığı habere göre, Tottenham'ın yaz transfer döneminde 24 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği öne sürüldü.

Lacivert-beyazlı ekibin Chelsea'den Gallagher, Nottingham'dan Gibbs-White ve Genoa'dan Gudmundsson'un yer aldığı listeye Szymanski'yi de eklediği belirtildi.

20 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR

Premier Lig ekibinin Polonyalı hücum oyuncusu için 20 milyon euro ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

Sebastian Szymanski Fenerbahçe formasıyla 50 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 12 gol atıp, 17 asistlik performans sergiledi.