Premier Lig kulüplerinden VAR kararı

Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Mayıs ayında VAR'ın kaldırılması için yıllık toplantıda oylama yapılmasını talep eden bir karar tasarısı sundu.

Kulübe göre sistem son yıllarda yetersiz kaldı ve bu nedenle tüm sorumluluğun sahadaki hakem ekibine geri verilmesini istedi.



Oylama sırasında Wolverhampton dışındaki tüm kulüplerin VAR sistemini desteklediği görüldü.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, "VAR daha doğru kararlar alınmasını sağlasa da, oyunun ve taraftarların yararı için iyileştirmeler yapılması gerektiği konusunda mutabık kalındı" ifadeleri yer aldı.

VAR, GELECEK SEZON UYGULANMAYA DEVAM EDECEK

Wolves'in önerisiyle başlatılan oylamanın ardından 20 lig kulübünün katılım sağladığı Yıllık Genel Kurul Toplantısında karar alındı.

Premier Lig kulüpleri VAR'ın gelecek sezon da devam etmesi yönünde oy kullandı.