Premier Lig'de Manchester derbisi City'nin

İngiltere Premier Lig'de oynanan derbi maçta Manchester City, sahasında Manchester United'ı 3-1 mağlup etti.

Manchester United, 8. dakikada Marcus Rashford'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.



Maçın 56. dakikasında Philip Foden ile beraberliği yakalayan ev sahibi ekip, aynı futbolcunun 80. dakikadaki golüyle 2-1 öne geçti. 90+1. dakikada sahneye çıkan Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, maçın skorunu belirleyen golü attı: 3-1.



Manchester United, ligde 143 maç sonra ilk kez ilk yarısını önde tamamladığı bir mücadeleyi kaybetti. Manchester ekibi en son 2014 yılında devresini 2-1 üstünlükle geçtiği maçta Leicester City'ye 5-3 yenilmişti.



Şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, bu galibiyetle puanını 62 yaptı. Manchester United ise 44 puanda kaldı. Liverpool ise 63 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

