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Premier Lig'de Manchester derbisi City'nin

Manchester City, Premier Lig'de Manchester United'ı 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Premier Lig'de Manchester derbisi City'nin

İngiltere Premier Lig'de oynanan derbi maçta , sahasında 'ı 3-1 mağlup etti.

Manchester United, 8. dakikada Marcus Rashford'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

Maçın 56. dakikasında Philip Foden ile beraberliği yakalayan ev sahibi ekip, aynı futbolcunun 80. dakikadaki golüyle 2-1 öne geçti. 90+1. dakikada sahneye çıkan Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, maçın skorunu belirleyen golü attı: 3-1.

Manchester United, ligde 143 maç sonra ilk kez ilk yarısını önde tamamladığı bir mücadeleyi kaybetti. Manchester ekibi en son 2014 yılında devresini 2-1 üstünlükle geçtiği maçta Leicester City'ye 5-3 yenilmişti.

Şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, bu galibiyetle puanını 62 yaptı. Manchester United ise 44 puanda kaldı. Liverpool ise 63 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

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