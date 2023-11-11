Premier Lig'de vücut kamerası dönemi başlıyor

MAÇ İÇİNDE İZİN YOK



IFAB, bu teknolojinin resmi maçlarda kullanılmasına şimdilik izin vermiyor. Bu nedenle TNT Sports ile Premier Lig, vücut kamerası görüntülerinin izleyicilere yepyeni ve benzersiz bir bakış açısı sunacağı gerekçesiyle en azından maç öncesi ısınmada kullanma kararı aldı.



SİSTEM NASIL İŞLİYOR?



Daha önce basketbolda kullanılan sistem, formanın göğüs hizasında küçük bir delik açarak oyunculardan görüntü alınmasını sağlanıyor.

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