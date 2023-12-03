Premier Lig'deki gol düellosunu Liverpool kazandı

Konuk ekip, 45+3. dakikada Kenny Tete'nin golüyle skoru 2-2'ye getirdi, 80. dakikada ise Bobby Armani Decordova-Reid ile 3-2 üstünlük yakaladı.



Pes etmeyen Liverpool, 87. dakikada Wataru Endo, 88. dakikada ise Trent Alexander-Arnold'un golleriyle mücadeleyi 4-3 kazanmasını bildi.



Liverpool, bu sonuçla puanını 31'e yükseltirken, Fulham 15 puanda kaldı.