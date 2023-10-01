Premier Lig'den Liverpool maçının 2 hakemi hakkında karar

Premier Lig'in 7. haftasında Tottenham ile Liverpool karşı karşıya geldi.

Tottenham'ın 2-1'lik galibiyetliyle sonuçlanan mücadelede 33. dakikada Luis Diaz'ın kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

KONTROL TAMAMLANDI MESAJI YANLIŞ ANLAŞILDI



Skysports'un haberine göre, Hooper'ın golün incelenmesi için VAR ile irtibata geçtiği, VAR tarafından "kontrol tamamlandı" mesajının yanlış anlaşılması sonucu kararın alındığı kaydedildi.



VAR hakeminin "kontrol tamamlandı" ifadesiyle gol kararının doğru olduğunu belirtmek isterken, hakemin gol kararı verdiğini zannederek bu ifadeyi kullandığı belirtildi.

PREMİER LİG HAKEM KURULU'NDAN KARAR

Tüm bu yaşananların ardından Premier Lig Hakem Kurulu, maçın VAR hakemi Darren England ve AVAR hakemi Dan Cook'un bu hafta diğer maçlardaki görevlerinden alındığını duyurdu.

KLOPP'TAN AÇIKLAMA

Liverpool'un Teknik Direktörü Jurgen Klopp, mücadelenin ardından “Ofsayttan dolayı iptal edilen golle ilgili söylenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Devre arasında bunu biliyordum. Gördüğüm ilk anda ofsayt değildi ama sonra ofsayt kararı geldi. Bunu kim yaptıysa, bu kararı verdiyse, bunu bilerek yapmadığından oldukça eminim." ifadelerini kullandı.