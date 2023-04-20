Premier Lig'in gizemli rapçisi: Kim bu Dide?

Gerçek şu ki, kimsenin elinde bir ipucu yok.



BBC Radio 1Xtra DJ’i Kenny Allstar’a Dide’nin kim olabileceğini soruldu.



Allstar, “Tahminin Nketiah. Onun enerjisini alıyorum şarkıdan” diyor.



BBC Asian Network DJ’i ve prodüktör AJD de aynı görüşte:



“Güney Londra aksanına sahip ve Instagram hesabında Londra merkezli prodüktör Steel Banglez’i takip ediyor. Bence Nketiah.”



Radyoculardan sonra, Dele Alli ve Kyle Walker’ın da saçını kesen, ünlü futbolcuların berberi Justin Carr, “Şarkıyı dinledim ve maskeyi gördüm. Çok futbolcunun saçını kestim ama hiçbiri benim dükkanda rap söylemedi. O yüzden bilmiyorum.” diyor.



DJ ve berber görüşlerinin ardından yapay zeka araştırmacısı Matt

Thrill şarkısından aldığı kesitlerle, gelişmiş yapay zeka uygulamasını eğitiyor ve şarkıcının sesiyle futbolcuların konuşmalarını karşılaştırıyor.



Sisteminden “yüzde 80-98 güven oranıyla” Nketiah yanıtı çıkıyor:



“Dide’nin vokallerini birer saniyelik kesitlere böldüm. Bunların yüzde 10-20’si Zaha Wilfried’le eşleşirken geri kalanı Eddia Nketiah’la eşleşiyor.”



Fakat sisteminin mükemmel olmadığını ve emin olmak için daha fazla test yapılması gerektiğini de ekliyor:



“Normalde veriyi iyice temizlemeniz gerekir. Ben sesi hızlıca kestim ve buna çok vakit ayırmadım.



“Mükemmel bir veri temizlemesi yaptığımı söyleyemem ama güven aralığı yine de epey yüksek.”



Dide her kim olursa olsun rap kariyerini ciddiye alıyor gibi gözüküyor. Kırdığı internet sitesinde 50 sterline (Yaklaşık 1200 TL) tişört satıyor.



Sitesinde Premier Lig kariyeriyle müzik kariyerini ayrı tutmak istediği de yer alıyor.



Dide’nin menajeriyse fakat kendisinin basına konuşmadığını söyledi.