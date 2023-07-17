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PSG Başkanı Al-Khelaifi'den Mbappe'ye: "14 günün var"

Paris Saint-Germain'in sahibi Nasser El Khelaifi, Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin kulüpteki geleceği hakkında karar verebilmesi için 14 günü olduğunu belirtti. Ayrıca Katarlı başkan hiçbir yıldız oyuncunun PSG'den ücretsiz ayrılamayacağını vurguladı.

PSG Başkanı Al-Khelaifi'den Mbappe'ye: "14 günün var"

Paris Saint-Germain başkanı Nasser El Khelaifi, 'nin geleceği hakkında karar verebilmesi için 14 günlük bir süre tanıdığı belirtildi.

"KİMSE 'DEN BÜYÜK DEĞİLDİR"

Khelaifi tarafından yapılan açıklamada, "Önümüzdeki iki hafta içerisinde karar vermesi gerekiyor. Yeni sözleşme imzalamak istemiyorsa kapı açık. Kimse bu kulüpten büyük değildir ben bile." ifadelerini kullandı.

Ayrıca başkan hiçbir oyuncunun bu kulüpten bedavaya ayrıldığını göremezsiniz diyerek, Mbappe'nin gelecek sezon takımda yer alabilmesi için 2024'e kadar bulunan sözleşmesini uzatması gerektiğinin mesajını verdi.

Aksi halde Mbappe sözleşme uzatmaya yanaşmazsa, ilgilenen kulüplerle görüşmelere başlanacağı aktarıldı.

Öte yandan Mbappe'nin sözleşme imzalamayıp devam etmesi gerçekleşirse yeni teknik direktör Luis Enrique'nin sezon öncesi maçlarda onu yedek kulübesinde bırakıp takımdan ayrılmasını teşvik etmeyi planladığı belirtildi.

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