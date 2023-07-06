PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi'den Mbappe'ye: Bedava ayrılamaz

PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi, takımdan ayrılmak isteyen Kylian Mbappe'ye rest çekti.



Al Khelaifi, kulüpten ayrılmak isteyen Kylian Mbappe hakkında konuştu.



"KİMSE KULÜPTEN BÜYÜK DEĞİL"



Real Madrid ile anılan Mbappe hakkında konuşan Al Khelaifi, "Dünyanın en iyi oyuncusu takımdan bedava ayrılamaz. Gitmek istediğini gördüğümde şok oldum. Onun kalmasını istiyoruz. 2 hafta içinde karar vermek zorunda, 2 haftayı geçemez. Kimse kulüpten büyük değil." dedi.

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