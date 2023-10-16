PSG, Mbappe ile masaya oturuyor: Bedelsiz ayrılığa izin yok

Geçtiğimiz transfer sezonunda Paris Saint-Germain ile yeni sözleşme imzalamaya sıcak bakmayan Kylian Mbappe'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

Sezon başında kadro dışı bırakılan, ancak sadakat bonusundan vazgeçtiği için tekrar kadroya dahil edilen Mbappe ile yeni sözleşme görüşmelerinin yakın zamanda başlaması bekleniyor.

Sport'un haberine göre, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Mbappe'nin serbest oyuncu statüsünde başka takımlarla görüşme yapabilmesine iki buçuk ay kaldığı için önümüzdeki hafta oyuncu tarafıyla görüşmek istediği kaydedildi.

PSG'nin Fransız yıldıza sözleşmesini 2025'e kadar uzatacak yeni bir mukavele önereceği belirtilirken, bu sözleşmede serbest kalma bedelinin makul seviyede bulunacağı kaydedildi.

Böylelikle başkent ekibi, olası bir Real Madrid hamlesinde Mbappe'nin bedelsiz olarak takımdan ayrılmasını engellemeyi hedefliyor.

Kylian Mbappe, PSG formasıyla 269 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 220 gol atıp 98 asist kaydetti.