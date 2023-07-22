PSG'de Kylian Mbappe krizi: Kamp kadrosundan çıkarıldı

Japonya'da hazırlık kampı geçirecek PSG, Kylian Mbappe belirsizliğini bitirmek istiyor.

2024'te sözleşmesi sona erecek oyuncunun yeni sözleşme teklifini kabul etmemesinin ardından Japonya kamp kafilesine dahil edilmediği aktarıldı.

PSG'NİN ENDİŞELERİ VAR



Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızın Real Madrid'le ön anlaşma yapmasından endişe ediyor.



Takımın kaptanı olan Mbappe, Japonya'daki sezon öncesi tur için Paris kadrosunda yer almayacak. Kardeşi Ethan Mbappe ise kadroda yer alacak.

"BEDAVAYA KAYBETMEK İSTEMİYORUZ"



PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, "Benim pozisyonum çok net. Bunu her seferinde tekrarlamak istemiyorum; Kylian kalmak istiyorsa, biz de kalmasını istiyoruz. Ancak yeni bir sözleşme imzalamak zorunda. Dünyanın en iyi oyuncusunu bedavaya kaybetmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

SATILIK LİSTESİNE KOYULDU



Mbappe'nin henüz yeni sözleşme imzalamaya yanaşmamasının ardından PSG'nin yıldız oyuncuyu satılık listesine koyduğu kaydedildi.



Öte yandan Foot Mercato'nun haberine göre, Suudi hükümetinin Kylian Mbappe'yi Arabistan'a getirme sürecini başlattığı kaydedildi. Fransız yıldızı Al-Hilal takımına transfer etmeye çalıştıkları öne sürüldü.

