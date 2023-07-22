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PSG'de Kylian Mbappe krizi: Kamp kadrosundan çıkarıldı

Paris Saint-Germain'de Kylian Mbappe belirsizliğini korumaya devam ediyor. Yeni sözleşme yenilemeye yanaşmayan yıldız oyuncu Japonya kamp kafilesinden çıkarıldı. Öte yandan Arabistan Hükümetinin Mbappe'yi satın almaya çalıştığı öne sürüldü.

PSG'de Kylian Mbappe krizi: Kamp kadrosundan çıkarıldı

Japonya'da hazırlık kampı geçirecek , belirsizliğini bitirmek istiyor.

2024'te sözleşmesi sona erecek oyuncunun yeni sözleşme teklifini kabul etmemesinin ardından Japonya kamp kafilesine dahil edilmediği aktarıldı.

PSG'NİN ENDİŞELERİ VAR

Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızın Real Madrid'le ön anlaşma yapmasından endişe ediyor.

Takımın kaptanı olan Mbappe, Japonya'daki sezon öncesi tur için Paris kadrosunda yer almayacak. Kardeşi Ethan Mbappe ise kadroda yer alacak.

"BEDAVAYA KAYBETMEK İSTEMİYORUZ"

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, "Benim pozisyonum çok net. Bunu her seferinde tekrarlamak istemiyorum; Kylian kalmak istiyorsa, biz de kalmasını istiyoruz. Ancak yeni bir sözleşme imzalamak zorunda. Dünyanın en iyi oyuncusunu bedavaya kaybetmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

SATILIK LİSTESİNE KOYULDU

Mbappe'nin henüz yeni sözleşme imzalamaya yanaşmamasının ardından PSG'nin yıldız oyuncuyu satılık listesine koyduğu kaydedildi.

Öte yandan Foot Mercato'nun haberine göre, Suudi hükümetinin Kylian Mbappe'yi Arabistan'a getirme sürecini başlattığı kaydedildi. Fransız yıldızı Al-Hilal takımına transfer etmeye çalıştıkları öne sürüldü.

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