PSG'de Mbappe krizi: Ayrılması için 200 milyon euro şartı

PSG'de Kylian Mbappe krizi büyüyor. Fransız yıldızın takımdan ayrılmak istediğini açıklamasının ardından kulüp yangın yerine döndü.



PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi, "Gitmek istediğini gördüğümde şok oldum! 2 hafta içinde karar vermek zorunda. Bedava ayrılamaz. Kimse kulüpten büyük değil." dedi.



Bu açıklamanın ardından PSG'nin Fransız yıldız için istediği rakam belli oldu.



MBAPPE 200 MİLYON EURO



Real Madrid'e transfer olacağı konuşulan Mbappe için PSG'nin istediği rakamla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. AS'ın haberine göre Mbappe'yi isteyen takım 200 milyon euro'yu hazırlamak zorunda.



Mbappe temmuz ayında da PSG'de kalması durumunda 40 milyon euro'luk sadakat bonusunu almaya hak kazanacak.

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