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PSG'de Mbappe krizi: Ayrılması için 200 milyon euro şartı

Takımdan ayrılma kararı alan ancak başkanın "Bedava ayrılamaz" dediği Kylian Mbappe için PSG, 200 milyon euro istiyor.

PSG'de Mbappe krizi: Ayrılması için 200 milyon euro şartı

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PSG'de krizi büyüyor. Fransız yıldızın takımdan ayrılmak istediğini açıklamasının ardından kulüp yangın yerine döndü.

PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi, "Gitmek istediğini gördüğümde şok oldum! 2 hafta içinde karar vermek zorunda. Bedava ayrılamaz. Kimse kulüpten büyük değil." dedi.

Bu açıklamanın ardından PSG'nin Fransız yıldız için istediği rakam belli oldu.

MBAPPE 200 MİLYON EURO

Real Madrid'e transfer olacağı konuşulan Mbappe için PSG'nin istediği rakamla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. AS'ın haberine göre Mbappe'yi isteyen takım 200 milyon euro'yu hazırlamak zorunda.

Mbappe temmuz ayında da PSG'de kalması durumunda 40 milyon euro'luk sadakat bonusunu almaya hak kazanacak.

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