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Barcelona’da Sertaç Şanlı ile yollar ayrıldı: Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak

İsmi Fenerbahçe Beko ile anılan milli oyuncu Sertaç Şanlı'nın Barcelona’dan ayrıldığı açıklandı.

Barcelona’da Sertaç Şanlı ile yollar ayrıldı: Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak
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İsmi Fenerbahçe Beko ile anılan Sertaç Şanlı serbest kaldı. milli basketbolcuyla yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki pivotun sözleşmesinin 30 Haziran'da sona erdiği ve takımdan ayrıldığı duyuruldu.

Şanlı iki yıl önce Anadolu Efes'ten Barcelona'ya transfer olmuştu. 31 yaşındaki pivot 148 kez maça çıktığı Barcelona ile geçen sezon lig şampiyonluğu yaşadı.

Şanlı'nın Fenerbahçe Beko ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

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