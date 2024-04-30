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Napoli'den Dries Mertens'e teklif

Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Dries Mertens'in futbolu bıraktıktan sonra Napoli'den antrenörlük teklifi aldığı öne sürüldü. Belçikalı orta sahanın tek odağının sarı-kırmızılı ekip olduğunu belirterek bu teklifi geri çevirdiği kaydedildi.

Napoli'den Dries Mertens'e teklif

'da sezonun skorer isimlerinden olmayı başaran Dries Mertens için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-kırmızılıların 1 yıl daha takımda tutmak istediği Belçikalı orta sahanın eski kulübü Napoli ile temasa geçtiği kaydedildi.

Fanatik'in haberine göre, kısa bir tatil için İtalya'ya giden Mertens'in Napoli futbolcuları ve kulüp yetkilileri tarafından yoğun ilgi gördüğü, gök mavililerin kendisine futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

Bu teklif karşısında gururu okşandığını belirten Mertens, henüz futbolu bırakıp bırakmamaya karar vermediğini belirtti.

Belçikalı futbolcunun tek odağının Galatasaray olduğunu ifade ederek teklifi geri çevirdiği aktarıldı.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 47 resmi maça çıkan Dries Mertens, bu mücadelelerde 9 gol atıp, 16 asistlik performans sergiledi.

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