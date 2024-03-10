PSG'nin galibiyet hasreti 3 maça çıktı

Ligue 1'de Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Reims ile 2-2 berabere kaldı.
Parc des Princes Stadı'nda oynanan 25. hafta maçının 6. dakikasında Reims, Marshall Munetsi'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Maçın 17. dakikasında Yunis Abdelhamid'in kendi kalesine attığı gol ile PSG, beraberliği yakalarken 19. dakikada Gonçalo Ramos'un golüyle 2-1 öne geçti.Reims, 45. dakikada Oumar Diakite'nin golüyle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 2-2 berabere tamamlandı.
ÜST ÜSTE 3. BERABERLİK
Maçın ikinci yarısında gol olmayınca karşılaşma 2-2 sona erdi. Bu sonuçla PSG, ligde üst üste 3. beraberliğini aldı.
PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, maça yedek kulübesinde başladı ve 73. dakikada oyuna girdi.
Ligue 1 lideri PSG, bu sonuçla puanını 56'ya çıkarırken Reims ise 35 puana yükseldi.
PSG'de Kylian Mbappe'nin son 5 lig maçında aldığı süre;
Lille - Oyuna dahil olmadı
Nantes - 29 dakika süre aldı
Rennes - 64 dakika oynadı
Monaco - 45 dakika oynadı
Reims - 73. dakikada dahil oldu
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