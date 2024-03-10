PSG'nin galibiyet hasreti 3 maça çıktı

Ligue 1'de Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Reims ile 2-2 berabere kaldı.

Parc des Princes Stadı'nda oynanan 25. hafta maçının 6. dakikasında Reims, Marshall Munetsi'nin golüyle 1-0 öne geçti.



Maçın 17. dakikasında Yunis Abdelhamid'in kendi kalesine attığı gol ile PSG, beraberliği yakalarken 19. dakikada Gonçalo Ramos'un golüyle 2-1 öne geçti.Reims, 45. dakikada Oumar Diakite'nin golüyle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 2-2 berabere tamamlandı.

ÜST ÜSTE 3. BERABERLİK

Maçın ikinci yarısında gol olmayınca karşılaşma 2-2 sona erdi. Bu sonuçla PSG, ligde üst üste 3. beraberliğini aldı.



PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, maça yedek kulübesinde başladı ve 73. dakikada oyuna girdi.



Ligue 1 lideri PSG, bu sonuçla puanını 56'ya çıkarırken Reims ise 35 puana yükseldi.

PSG'de Kylian Mbappe'nin son 5 lig maçında aldığı süre;



Lille - Oyuna dahil olmadı

Nantes - 29 dakika süre aldı

Rennes - 64 dakika oynadı

Monaco - 45 dakika oynadı

Reims - 73. dakikada dahil oldu

