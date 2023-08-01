Rade Krunic kimdir? Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Rade Krunic kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Rade Krunic, 7 Ekim 1993 doğumlu, Bosnalı bir profesyonel futbolcudur ve Serie A kulübü Milan ile Bosna-Hersek milli takımında orta saha pozisyonunda oynamaktadır.



Krunić, profesyonel kariyerine Sutjeska Foča'da başladıktan sonra 2013 yılında Donji Srem'e katıldı. 2014 yılında Hellas Verona'ya transfer oldu ve aynı yıl Donji Srem'e kiralık olarak geri döndü.



2015 yılında Borac Čačak'a geçti. Daha sonra aynı yıl Empoli ile anlaştı. 2019 yılında İtalya devi Milan'a transfer oldu.



Bosna-Hersek için eski bir genç milli olan Krunić, 2016 yılında A milli takım debutunu yapmış olup o tarihten beri 20'den fazla milli maçta forma giymiştir.



Ön libero ve merkez orta saha mevkilerinde forma giyen Rade Krunic, kariyeri boyunca oynadığı toplam 314 maçta 23 gol ve 31 asistlik performans sergilemiştir.