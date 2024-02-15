Rafael Nadal, Katar Açık'tan çekildi

Rafael Nadal, Katar Açık'tan çekildiğini açıkladı.

Belinden sakatlığı bulunan İspanyol raket, sezonun ilk günlerinde Avustralya Açık'tan da çekilmek zorunda kalmıştı.

"NE YAZIK Kİ YARIŞMAYA HAZIR DEĞİLİM"



Nadal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Turnuva ekibinin ve muhteşem Katar taraftarlarının beni her zaman çok desteklediği Doha'da oynamayı çok isterdim. Ne yazık ki yarışmaya hazır değilim ve 2014'teki o unutulmaz galibiyetten sonra Doha'ya gelip tekrar oynamayı gerçekten çok istediğim yerde olamayacağım."

NADAL KORTA NE ZAMAN DÖNECEK?



Nadal Mart ayında Indian Wells'te düzenlenecek BNP Paribas Open'da geri dönmeyi planlıyor.

Nadal sezonun tek turnuvasına Brisbane'de katıldı ve burada Dominic Thiem ve Jason Kubler'i mağlup ettikten sonra çeyrek finalde Jordan Thompson'a kaybetti.

Pepperstone ATP Sıralamasının eski 1 numaralı oyuncusu en son 2016 yılında Doha'da mücadele etmiş ve çeyrek finale kadar yükselmişti. Şampiyonluğu da 2014 yılında kazanmıştı.