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Rakibinin pateni boynunu kesti: Buz hokeyi oyuncusu yaşamını yitirdi

Nottingham Panthers'te forma giyen Buz hokeyi oyuncusu Adam Johnson, maç sırasında boynuna aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti.

Rakibinin pateni boynunu kesti: Buz hokeyi oyuncusu yaşamını yitirdi

İngiliz profesyonel buz hokeyi kulübü Nottingham Panthers'ta forma giyen Adam Johnson, maç sırasında rakibin pateninin boynuna çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Nottingham Panthers ile Sheffield Steelers arasında oynanan Challenge Kupası maçının 35. dakikasında rakibinin müdahalesinin ardından yerde kalan 29 yaşındaki ABD'li oyuncuya ilk müdahale, saha kenarlarındaki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Johnson, müdahaleye rağmen boynuna aldığı paten darbesi nedeniyle vefat etti.

Yaşananları "çılgın kaza" olarak niteleyen ve büyük üzüntü duyduklarını duyuran Nottingham Panthers Kulübü, oyuncunun ailesine, arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

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