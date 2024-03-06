Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Real Madrid ile heyecan dolu bir maça çıkacak. Euroleague'de lider durumda bulunan Real Madrid'i yenerek, çıkışını sürdürmek isteyen Fenerbahçe Beko galibiyet için parkede olacak. Peki, Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



REAL MADRİD-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında yarın deplasmanda İspanya'nın Real Madrid ekibiyle karşılaşacak.



Wizink Center'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanacak.



İKİ TAKIMIN EUROLEAGUE'DE SON DURUMU



Fenerbahçe Beko, 27 haftada aldığı 16 galibiyetle ligde yedinci sırada bulunuyor. Real Madrid ise 22 galibiyet ve 5 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturuyor.



İki takım arasında İstanbul'da oynanan ve uzatmalara giden karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, 100-99 kazanarak rakibine bu sezon ilk yenilgisini tattırmıştı.