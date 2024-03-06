Real Madrid-Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda rövanş karşılaşmalarında heyecan start aldı. Haftanın dikkat çeken maçında Real Madrid ile Leipzig çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek. İlk mücadeleyi Brahim Diaz’ın golüyle 1-0 kazanan eflatun beyazlılara tur için beraberlik yetiyor. Bu akşam yapılacak maçın saati ve yayıncı kanalı da belli oldu. İşte, Real Madrid-Leipzig maçı hakkında bilgiler...



REAL MADRİD-LEİPZİG MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Leipzig'i konuk edecek.



Real Madrid-Leipzig mücadelesi TSİ saat 23.00’da başlayacak ve Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.



ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?



"Devler Ligi"nde çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.



Organizasyonda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, 15 Mart Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimiyle belirlenecek.