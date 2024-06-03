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Real Madrid, Mbappe'yi kadrosuna kattı

Real Madrid, PSG'den ayrılan Fransız futbolcu Kylian Mbappe'yi resmen kadrosuna kattığını açıkladı.

Real Madrid, Mbappe'yi kadrosuna kattı

UEFA Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonluklarıyla sezonu tamamlayan , transfere de hızlı giriş yaptı.

Eflatun-beyazlılar, ile sözleşmesi sona eren Fransız futbolcu ’yi renklerine bağladığını duyurdu. 25 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık anlaşma sağlandı.

PSG kariyerinde çıktığı 308 maçta 256 kez fileleri sarsan Fransız futbolcunun kariyerinde 7 Ligue 1, 4 Fransa Kupası, 2 Fransa Lig Kupası ve 3 Fransa Süper Kupası bulunuyor.

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