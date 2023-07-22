Real Madrid-Milan hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk kez sahada

Dünyanın en büyük kulüpleri arasında yer alan Real Madrid, Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler ile yarın Milan karşısında ilk maçına çıkacak. Real Madrid'e geldiği günden bu yana teknik direktör Ancelotti dahil herkesi etkilemeyi başaran Arda Güler, Milan karşısında forma giyme şansı bulacak. Peki, Real Madrid-Milan hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



REAL MADRİD-MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Real Madrid-Milan hazırlık maçı 24 Temmuz'da TSİ sabah 05.00'da oynanacak.



Mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı izlenebilecek.



REAL MADRİD'İN TURNUVADAKİ MAÇ PROGRAMI



05.00/24 Temmuz Pazartesi: Real Madrid – AC Milan



03.30/27 Temmuz Perşembe: Real Madrid – Manchester United



00.00/30 Temmuz Pazar: FC Barcelona – R.Madrid



02.30/3 Ağustos Perşembe: Juventus – R. Madrid