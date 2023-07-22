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Real Madrid-Milan hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk kez sahada

Real Madrid, yeni sezon öncesi hazırlık kampına devam ederken, Arda Güler'in Milan maçında sergileyeceği performansı merak ediliyor. Real Madrid, yarın Milan ile Soccer Champions Tour turnuvası kapsamında karşı karşıya gelecek. Binlerce Türk futbolsever ise Arda Güler'in Real Madrid formasıyla sahada olacağı anı bekliyor. Peki, Real Madrid-Milan hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid-Milan hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk kez sahada

Dünyanın en büyük kulüpleri arasında yer alan , Fenerbahçe'den transfer ettiği ile yarın karşısında ilk maçına çıkacak. Real Madrid'e geldiği günden bu yana teknik direktör Ancelotti dahil herkesi etkilemeyi başaran Arda Güler, Milan karşısında forma giyme şansı bulacak. Peki, Real Madrid-Milan hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRİD-MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Milan hazırlık maçı 24 Temmuz'da TSİ sabah 05.00'da oynanacak.

Mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı izlenebilecek.

Real Madrid-Milan hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk kez sahada - 1

REAL MADRİD'İN TURNUVADAKİ PROGRAMI

05.00/24 Temmuz Pazartesi: Real Madrid – AC Milan

03.30/27 Temmuz Perşembe: Real Madrid – Manchester United

00.00/30 Temmuz Pazar: FC Barcelona – R.Madrid

02.30/3 Ağustos Perşembe: Juventus – R. Madrid

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