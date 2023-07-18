Real Madrid-Milan hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler'in Real Madrid'de ilk sınavı

Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, ilk mücadelesini Milan karşısında vermeye hazırlanıyor. Real Madrid'e gittiği günden bu yana sıkı çalışmaya devam eden Arda Güler, teknik direktör Ancelotti'yi etkilemeyi başardı. Arda Güler'in Milan karşısında forma şansı bulması bekleniyor. İşte ayrıntılar.
REAL MADRİD-MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Real Madrid-Milan hazırlık maçı 24 Temmuz tarihinde TSİ sabah 05.00'da oynanacak.
Mücadelenin Real Madrid'in YouTube kanalından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.
EL CLASICO'DA FORMA GİYECEK
Real Madrid'in Fenerbahçe'den transferi Arda Güler, ilk günlerden herkesi etkilemeyi başardı. Teknik Direktör Ancelotti'yi antrenmanlardaki performansıyla adeta büyüleyen 18 yaşındaki futbolcu, ABD kampında "El Clasico" oynama fırsatı da yakalayacak.
Eflatun-beyazlılar, "Soccer Champions Tour" organizasyonunda 30 Temmuz Pazar TSİ 00.00'da Barcelona ile karşı karşıya gelecek.
ANCELOTTİ'DEN ARDA'YA ÖZEL İLGİ
Real Madrid Kulübünün hafta başından bu yana paylaştığı antrenman görüntülerinde en çok kullandığı futbolcuların başında Arda Güler geldi.
İspanyol kulübü son olarak bu sabah sosyal medya hesabından teknik direktör Ancelotti'nin Arda Güler ile antrenman sahasına giriş görüntüsünü paylaştı. Sol elini Arda'nın omuzuna atarak antrenman sahasına birlikte yürüyen 64 yaşındaki İtalyan teknik direktör Ancelotti'nin aynı zamanda 18 yaşındaki genç futbolcuya İspanyolca öğretmekte de yardımcı olduğu görüldü. Arda'ya "Akşam, iyi uyudum, kötü uyudum" diyerek İspanyolca kelimeleri tekrarlatan Ancelotti'nin oldukça neşeli olduğu ve Türk futbolcuyla yakından ilgilendiği gözlendi.
Diğer yandan İspanyol basını da Ancelotti'nin antrenmanların ilk haftasında en yakın çalıştığı futbolculardan birinin Arda olduğunu yazdı. Yapılan yorumlarda, Ancelotti'nin Arda'yı orta saha dışında farklı mevkilerde de denediği, milli futbolcuya sağ kanatta fırsat vermeyi düşündüğü iddia edildi.
REAL MADRİD'İN TURNUVADAKİ MAÇ PROGRAMI
05.00/24 Temmuz Pazartesi: Real Madrid – AC Milan
03.30/27 Temmuz Perşembe: Real Madrid – Manchester United
00.00/30 Temmuz Pazar: FC Barcelona – R.Madrid
02.30/3 Ağustos Perşembe: Juventus – R. Madrid
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