Real Madrid-Milan hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler'in Real Madrid'de ilk sınavı

EL CLASICO'DA FORMA GİYECEK



Real Madrid'in Fenerbahçe'den transferi Arda Güler, ilk günlerden herkesi etkilemeyi başardı. Teknik Direktör Ancelotti'yi antrenmanlardaki performansıyla adeta büyüleyen 18 yaşındaki futbolcu, ABD kampında "El Clasico" oynama fırsatı da yakalayacak.



Eflatun-beyazlılar, "Soccer Champions Tour" organizasyonunda 30 Temmuz Pazar TSİ 00.00'da Barcelona ile karşı karşıya gelecek.



ANCELOTTİ'DEN ARDA'YA ÖZEL İLGİ



Real Madrid Kulübünün hafta başından bu yana paylaştığı antrenman görüntülerinde en çok kullandığı futbolcuların başında Arda Güler geldi.



İspanyol kulübü son olarak bu sabah sosyal medya hesabından teknik direktör Ancelotti'nin Arda Güler ile antrenman sahasına giriş görüntüsünü paylaştı. Sol elini Arda'nın omuzuna atarak antrenman sahasına birlikte yürüyen 64 yaşındaki İtalyan teknik direktör Ancelotti'nin aynı zamanda 18 yaşındaki genç futbolcuya İspanyolca öğretmekte de yardımcı olduğu görüldü. Arda'ya "Akşam, iyi uyudum, kötü uyudum" diyerek İspanyolca kelimeleri tekrarlatan Ancelotti'nin oldukça neşeli olduğu ve Türk futbolcuyla yakından ilgilendiği gözlendi.



Diğer yandan İspanyol basını da Ancelotti'nin antrenmanların ilk haftasında en yakın çalıştığı futbolculardan birinin Arda olduğunu yazdı. Yapılan yorumlarda, Ancelotti'nin Arda'yı orta saha dışında farklı mevkilerde de denediği, milli futbolcuya sağ kanatta fırsat vermeyi düşündüğü iddia edildi.

REAL MADRİD'İN TURNUVADAKİ MAÇ PROGRAMI



05.00/24 Temmuz Pazartesi: Real Madrid – AC Milan



03.30/27 Temmuz Perşembe: Real Madrid – Manchester United



00.00/30 Temmuz Pazar: FC Barcelona – R.Madrid



02.30/3 Ağustos Perşembe: Juventus – R. Madrid