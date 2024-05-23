Real Madrid-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Olympiakos 11 yıl sonra Dörtlü Final'i kazanmak istiyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de başlayacak THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde mücadele edecek ekiplerden Yunanistan temsilcisi Olympiakos, kupayı 11 yıl aradan sonra kazanmayı amaçlıyor. İşte, Real Madrid-Olympiakos maçı hakkında bilgiler...



Real Madrid ile Olympiakos arasındaki maç, 24 Mayıs Cuma günü saat 22:00'de gerçekleşecek.



Real Madrid-Olympiakos maçı, canlı yayınla S Sport Plus ve S Sport ekranlarında olacak.



ÜST ÜSTE 4. KEZ DÖRTLÜ FİNAL HEYECANI



Olympiakos, THY Avrupa Ligi'nde üst üste üçüncü kez Dörtlü Final'e kaldı.



2021-2022 sezonunda Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda yarı finalde Anadolu Efes'e 77-74 kaybeden kırmızı-beyazlılar, üçüncülük maçında da Barcelona'ya 84-74 kaybederek turnuvayı son sırada tamamladı.



Geçen yıl Litvanya'nın Kaunas kentinde düzenlenen organizasyonda yarı finalde Fransa'nın AS Monaco ekibini 76-62 yenerek finale yükselen Olympiakos, finalde ise İspanya temsilcisi Real Madrid'e 79-78 mağlup oldu.



Kırmızı-beyazlılar, Berlin'deki ilk maçında yarın, geçen yıl finalde yenildiği Real Madrid'le karşı karşıya gelecek.