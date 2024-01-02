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Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti açıkladı: Arda Güler ilk maçına çıkabilir

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, Arda Güler'in yarın oynanacak maçta süre alabileceğini açıkladı.

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti açıkladı: Arda Güler ilk maçına çıkabilir

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Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den açıklaması geldi. 

Ancelotti, "Vinicius, Carvajal ve Arda Güler kendi seviyesine geri döndü. Bize çok yardımcı olacak." dedi. 

"ONA SÜRE VERMEYE ÇALIŞACAĞIM"

"Arda Güler için aceleye gerek yok." diyen tecrübli hoca "Çok genç ve geleceği parlak. Yarın ona süre vermeye çalışacağım. Olmazsa mutlaka bir sonraki maçta forma giyecek." ifadelerini kullandı. 

Madrid, La Liga'da 3 Ocak 21.15'te Mallorca takımını konuk edecek. 

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti açıkladı: Arda Güler ilk maçına çıkabilir - 1
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