Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti açıkladı: Arda Güler ilk maçına çıkabilir

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması geldi.

Ancelotti, "Vinicius, Carvajal ve Arda Güler kendi seviyesine geri döndü. Bize çok yardımcı olacak." dedi.

"ONA SÜRE VERMEYE ÇALIŞACAĞIM"



"Arda Güler için aceleye gerek yok." diyen tecrübli hoca "Çok genç ve geleceği parlak. Yarın ona süre vermeye çalışacağım. Olmazsa mutlaka bir sonraki maçta forma giyecek." ifadelerini kullandı.

Madrid, La Liga'da 3 Ocak 21.15'te Mallorca takımını konuk edecek.