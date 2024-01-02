Sergen Yalçın: Sözleşmemde Beşiktaş maddesi yok

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Antalyaspor'a resmi imzayı attı.

Yalçın, "Ekip olarak buraya gelmekten çok mutluyuz. 1.5-2 senedir çalışmıyoruz. Kısmet Antalya'ymış. Başkan aradığında çok heyecanlandık. Çok heyecanlı bir şekilde, inanarak, başarılı olacağımıza güvenerek çok doğru bir tercih yaptık. İnşallah çok iyi yerlere geliriz." dedi.

BEŞİKTAŞ İÇİN ÖZEL MADDE İDDİASI



"Beşiktaş'tan teklif gelirse gidebilir" maddesiyle ilgili gelen bir soruya Yalçın, "Böyle bir madde yok. Hiçbir zaman böyle bir madde koydurmadım. Çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz çıkabildiğimiz kadar yukarı çıkmak" diyen Yalçın, "Antrenmana bile çıkmadan hedef koymayı doğru bulmuyorum. Bize zaman verirseniz önümüzü görelim biraz, daha sonra yapacağımız toplantılarda daha net konuşabiliriz." açıklamasında bulundu.