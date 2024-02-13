Real Madrid'de Mbappe bilmecesi: Maaş teklifini düşük buldu

Sezon sonunda Paris Saint-Germain ile sözleşmesi bitecek olan Kylian Mbappe'nin gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği merak ediliyor.

The Athletic'in haberine göre, Fransız yıldızın Madrid'e transfer olmaya eğilimli olduğu ancak düşük maaş nedeniyle İspanyol kulübünün teklifine ikna olmadığı belirtildi.

Sözleşmesinin son 6 ayına girdiği için her takımla görüşme yapabilme özgürlüğü olan Mbappe'nin henüz kararını vermediği aktarıldı.

Madrid'in teklifi, kulübün Mayıs 2022'de PSG'den transferine ilişkin önceki görüşmelerinde kendisine yapılan tekliften daha düşüktü, ancak yine de Mbappe'yi Madrid kadrosunda en çok kazanan oyuncu yapacaktı.

REAL MADRİD'İN İKİ YIL ÖNCEKİ TEKLİFİ

İki yıl önceki görüşmelerde, Mbappe'ye 2022'de 130 milyon euro, 140 milyon euro imza bonusu ve yıllık 26 milyon euro maaş teklif edildiği kaydedildi.

Madrid'in teklfinin PSG'nin yaptığından daha az olduğu belirtilirken, İspanyol ekibin başkanı Florentino Perez'in müzakerelere çok yakından dahil olduğu ifade edildi.

Madrid, Ocak ayı başında Mbappe'nin temsilcilerine Mayıs 2022'de yaşananların tekrarlanmaması adına ay ortasında transferi bitirmek istediklerini iletti.

Ancak bu mesaj daha fazla zamana ihtiyaçları olduğunu düşündükleri için oyuncunun çevresi tarafından hoş karşılanmadı.

MBAPPE'NİN KARARI BEKLENİYOR

Santiago Bernabeu'daki kaynakların hala Mbappe'nin kararını beklediği aktarıldı.

Görüşmelerin en başında Fransız futbolcunun Madrid'e olumlu sinyaller verdiği ancak Mbappe'nin PSG'de kazandığı maaşın çok altında bir teklif olmasından dolayı soru işaretleri olduğu belirtildi.

Kylian Mbappe PSG formasıyla 289 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 242 gol atıp 105 asistlik katkı sağladı.