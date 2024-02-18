Real Madrid'de Mbappe transferinin Arda Güler'e etkisi

Sezon başında Real Madrid'e transfer olan ve yaklaşık 3 ay sakatlıklarla boğuşmasının ardından formasına kavuşan Arda Güler'in takımdan kiralık ayrılabileceği iddia edildi.

Eflatun-beyazlılarda sezon sonunda PSG ile sözleşmesi sona erecek olan Kylian Mbappe'nin takıma katılması durumunda Arda Güler'in takımdan ayrılma ihtimalinin artacağı kaydedildi.

Defansa Central'in haberine göre, forma şansının azalacağı belirtilen Arda'nın başka bir takıma kiralanma durumunun kulüp yöneticileri tarafından konuşulmaya başlandığı öne sürüldü.

Ayrıca milli futbolcu ile Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen'in yakından ilgilendiği belirtildi.

ANCELOTTI'DEN ARDA YORUMU

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, "Arda Güler iyi durumda, oynayabilir. İyi bir seviyede ancak forma için diğer oyuncularla mücadele etmek zorunda. Ona karşı sabır gösterilmeli." ifadelerini kullandı.

Arda Güler, Real Madrid formasıyla 4 resmi maçta toplam 89 dakika süre aldı.