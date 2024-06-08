Real Madrid'de Mbappe'nin ardından yeni hedef Wirtz

La Liga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzanan Real Madrid, yıldızlarla dolu bir kadro kurmaya hazırlanıyor.

Son olarak Kylian Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyuran eflatun-beyazlılar, rotayı Florian Wirtz'e çevirdi.

Fanatik'in BILD'e dayandırdığı habere göre, Bayer Leverkusen ile namağlup şampiyonluk yaşayan Florian Wirtz için Real Madrid'in 2025 yaz transfer sezonunda 150 milyon euroyu gözden çıkaracağı öne sürüldü.

Bayer Leverkusen ile 49 resmi maça çıkan Wirtz, bu mücadelelerde 18 gol atıp 20 asistlik performans sergiledi.

Alman futbolcunun Leverkusen ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.