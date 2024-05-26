Real Madrid'de Toni Kroos veda etti

La Liga'da şampiyon Real Madrid, Real Betis ile 0-0 berabere kaldığı son hafta maçında yıldız futbolcusuna veda etti.

İspanyol deviyle ligdeki son maçına çıkan Alman futbolcu, 87. dakikada oyundan alındığında duygusal anlar yaşandı.



Tribünlerdeki taraftarlar, takım arkadaşları ve teknik heyet Kroos'a görkemli bir veda töreni düzenledi.



34 yaşındaki futbolcu, 1 Haziran'da Borussia Dortmund ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde eflatun beyazlı formayı son kez terletecek.