Rekora son 2 maç: Bayer Leverkusen zirveyi bırakmıyor

Bundesliga'nın 21. haftasında Bayer Leverkusen sahasında Bayern Münih'i 3-0'lık skorla geçti.

Xabi Alonso'nun öğrencileri bu sezon 31 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalardan 27 galibiyet ve 4 beraberlik ile ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Leverkusen 55 puanla zirvede yer alırken, Bavyera ekibi ise 50 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Kırmızı-siyahlılar henüz mağlubiyetle tanışmazken, Bundesliga tarihinde yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor.

REKORA SON 2

Leverkusen, önümüzdeki ik imaçta da yenilgi yüzü görmezse, Bayern'in Almanya'da tüm turnuvalarda 32 maçlık en uzun yenilmezlik rekorunu kıracak.