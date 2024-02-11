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Rekora son 2 maç: Bayer Leverkusen zirveyi bırakmıyor

Lider Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın 21. haftasında Bayern Münih'i 3-0 mağlup etti. Xabi Alonso'nun öğrencileri 2 resmi maç daha kaybetmediği takdirde tüm turnuvalarda 33 maçlık yenilmezlik serisiyle rekoru Bayern Münih'in elinden alacak.

Rekora son 2 maç: Bayer Leverkusen zirveyi bırakmıyor

'nın 21. haftasında Bayer Leverkusen sahasında Bayern Münih'i 3-0'lık skorla geçti.

Xabi Alonso'nun öğrencileri bu sezon 31 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalardan 27 galibiyet ve 4 beraberlik ile ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Leverkusen 55 puanla zirvede yer alırken, Bavyera ekibi ise 50 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Kırmızı-siyahlılar henüz mağlubiyetle tanışmazken, Bundesliga tarihinde yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor.

REKORA SON 2

Leverkusen, önümüzdeki ik imaçta da yenilgi yüzü görmezse, Bayern'in Almanya'da tüm turnuvalarda 32 maçlık en uzun yenilmezlik rekorunu kıracak.

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