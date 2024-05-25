Rey Manaj, Sivasspor’a veda etti

Birçok takımdan teklif alan Sivassporlu futbolcu Rey Manaj, Kayserispor maçının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Golcü oyuncu Sivasspor formalı fotoğrafını paylaşarak camiaya veda etti.

Manaj, "Seni seviyorum Sivas, her zaman kalbimde olacaksın, her şey için teşekkür ederim." notunu ekledi.