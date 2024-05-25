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Rey Manaj, Sivasspor’a veda etti

Sivasspor’un golcü futbolcusu Rey Manaj, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla camiaya veda etti.

Rey Manaj, Sivasspor’a veda etti

Birçok takımdan teklif alan Sivassporlu Rey Manaj, Kayserispor maçının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Golcü oyuncu formalı fotoğrafını paylaşarak camiaya veda etti.

Manaj, "Seni seviyorum Sivas, her zaman kalbimde olacaksın, her şey için teşekkür ederim." notunu ekledi.

Rey Manaj, Sivasspor’a veda etti - 1

Manaj’ın paylaşımına çok sayıda yorum yapıldı.

27 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon 36 resmi maçta 22 gol atıp, 3 asist yapma başarısı gösterdi.

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