Rıza Çalımbay: Lider oyuncuların kendine çeki düzen vermesi gerekiyor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

Çalımbay'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"Her şeyden önce maça kötü başlamadık. Oyuncularımız kapasitelerinin altında bir oyun oynadılar.

Birçok pas hatası yaptık ve baktığınız zaman gerçekten çok üzücü bir maç oldu. Beklentinin altında bir maç oynadık. Biz bu kadar beklemiyorduk.

Eksik yönler çoktu. Bir an önce bunları bitirmek kolay değil. Talihsizlik oldu; Gedson ve Umut'un çıkması da dezavantaj oldu. Yeri olmayan arkadaşları mecburen oralarda oynattık. İstediğimizi yapamadık.



"OYUNCULARIN KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VERMESİ GEREKİYOR"



Gedson ve Umut'un sakatlıktan dolayı oyundan çıkması da bizim için bir dezavantaj oldu. Devre arasında bazı şeyler değişmeli. Lider oyuncuların kendine çeki düzen vermesi gerekiyor.

Oyuncularımızın daha üst seviyeye çıkması lazım. Beşiktaş oynanılan bu oyunu hak etmiyor.

"BAZI ŞEYLERİ DÜZELTMEMİZ GEREKİYOR"

Henüz 1 ay olmadı geleli. Eksikleri gidermeye çalışıyoruz ama bir anda kolay değil.

Biliyorsunuz takımla sezon başı çalışma şansımız olmadı. Eğer sezon başı çalışma şansımız olsaydı futbolcuları her açıdan iyi duruma getirmek için daha iyi şeyler yapabilirdik.

Burası Beşiktaş kulübü. Böyle olmayacak.Bazı şeyleri düzeltmemiz gerekiyor. Oyuncu arkadaşlarımız da kendilerini düzeltmeli. İnşallah iyi bir yere geleceğiz."