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Rıza Çalımbay'dan Bailly'nin sakatlığı hakkında açıklama

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Başakşehir mücadelesi öncesi kadrodan çıkarılan Bailly hakkında, "Bailly 'boynumda sakatlık var' dedi, riske etmedik." ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay'dan Bailly'nin sakatlığı hakkında açıklama

Trendyol 'in 12. haftasında , Başakşehir'i konuk ediyor.

Teknik direktörlük görevine yeni getirilen Rıza Çalımbay, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Rıza Çalımbay'ın açıklamaları;

"ZOR GÜNDE ÇAĞIRDILAR, GELDİM"

"Burada bulunduğum için mutluyum. Doğduğum büyüdüğüm, en çok oynadığım yer.

Zor günlerinde çağırdılar, geldim. Elimden geleni yapacağım.

"ERIC BAILLY BOYNUMDA SAKATLIK VAR DEDİ"

"Eric Bailly ve diğerleri ile ilgili konuşmak uzun sürer. Çok eksiğimiz var ancak ne kadar eksik olursak olalım sahada elimizden geleni yapacağız. Bailly 'boynumda sakatlık var' dedi, riske etmedik."

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