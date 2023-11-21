Rıza Çalımbay'dan Jean Onana ve Umut'a olumsuz rapor

Beşiktaş, Sakaryaspor'u 2-1 mağlup ettiği hazırlık maçında forma giyen Jean Onana ve Umut Meraş'ın performanslarının teknik direktör Rıza Çalımbay tarafından beğenilmediği öne sürüldü.



Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Rıza Çalımbay’ın son durumlarını görmek için ilk 11’de sahaya sürdüğü Onana ve Umut verilen kritik şansı iyi kullanamadı.

YENİ YÖNETİME RAPOR HAZIRLIĞI



Onana orta sahada yaptığı basit top kayıpları ve etkisiz futboluyla eleştiri topladı. Uzun süredir yedek bekleyen Umut da sol bek pozisyonunda etkisiz bir futbol ortaya koydu.



Çalımbay’ın performanslarından memnun kalmadığı iki futbolcu hakkında yeni yönetime olumsuz yönde rapor vereceği aktarıldı.

