Rıza Kayaalp'in final maçı ne zaman?

Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda adını finale yazdırdı. Güreşseverler şimdi final müsabakasının tarihine odaklandı. İşte, Rıza Kayaalp'in final maçı tarihi...



Kariyerinde 5 dünya, 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp, 130 kiloda çıktığı ilk müsabakada Mısırlı Abdellatif Mohamed'i 7-2 yendi.



Çeyrek finalde Estonyalı Heiki Nabi'yi 9-0 teknik üstünlükle mağlup eden Rıza, yarı finalde de Çinli Lingzhe Meng'i 3-1 yenerek finale çıktı.



RIZA KAYAALP FİNAL MAÇI NE ZAMAN?



Bu sonuçla 2024 Paris Olimpiyatları'na kota alan Rıza, 22 Eylül'de finalde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşılaşacak.



Milli güreşçi, geçen yıl finalde İranlı rakibini mağlup ederek 5. kez dünya şampiyonu olmuştu.



