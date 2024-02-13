Rıza Kayaalp'in final maçı ne zaman, saat kaçta?

130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, 2'nci turda Norveçli Oscar Marvik'i (9-0) teknik üstünlükle, çeyrek finalde Ermeni rakibi David Ovasapyan'ı 5-0 yendi. Yarı finalde Azerbaycanlı Beka Kandelaki ile karşılaşan Kayaalp karşılaşmada 2-0 geriye düşse de minderden son puan avantajıyla (2-2) ayrıldı ve finale çıktı.



Rıza Kayaalp finalde dünya şampiyonu ve olimpiyat 3'üncüsü Rus Sergey Semenov ile karşılaşacak.



RIZA KAYAALP'İN FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA?



Rıza Kayaalp'in final maçı ise bugün oynanacak. Karşılaşma 20.10'da başlayacak.