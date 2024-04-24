NTV.COM.TR’ye geri dön

Rizespor'da Jonjo Shelvey sakatlandı

Çaykur Rizespor, Jonjo Shelvey'in antrenman sırasında sakatlandığını ve İngiliz futbolcunun tedavisine başlandığını duyurdu.

Rizespor'da Jonjo Shelvey sakatlandı

Çaykur Rizespor Kulübü Asbaşkanı ve Sağlık Komisyonu Başkanı Hasan Türüt, antrenmanda sakatlanan İngiliz futbolcu Jonjo Shelvey'de kas ezilmesi, kanama ve ödem tespit edildiğini bildirdi.

Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, Shelvey'in RAMS Başakşehir maçı hazırlıkları kapsamında yapılan son antrenman öncesi aldığı darbeyle sakatlandığını anımsattı.

Oyuncunun muayene ve tetkiklerinin yapıldığını belirten Türüt, "Muayene sonucunda, kas ezilmesi, kanama ve ödem tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir. Futbolcumuza 'Geçmiş olsun.' dileklerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;