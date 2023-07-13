Rodrigo Becao kimdir? Fenerbahçe ile adı anılan Rodrigo Becao kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor?

Rodrigo Becao, İtalya Seri A Ligi ekiplerinden Udinese'de forma giyen Brezilyalı futbolcudur. Kariyerine 2017 yılında Brezilya'nın Bahia takımında başlayan Becao, takıma altyapıdan dahil oldu.



Bahia ile 11 maça çıkan futbolcu, 2018'de Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'ya kiralık olarak transfer oldu.



Profesyonel kariyerine Bahia ile başlayan 27 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova ile kiralık olarak anlaştı.

Bir senelik Rusya kariyerinin ardından İtalya Seri A ligi ekiplerinden Udinese, Becao ile beş yıllığına anlaştı. Becao, 2019 yılından beri Udinese forması giymekte.



Defans hattında stoper olarak görev alan sağ ayaklı 1,91 boyundaki futbolcu, Bahia ile 11, CSKA Moskova ile 36, Udinese ile de 130 maça çıktı. Brezilyalı futbolcu, bu maçlarda 6 gol 3 asistlik performans ortaya koydu.



2022-2023 sezonunda Becao, Udinese ile 28 maçta görev aldı ve 2 gol, 1 asist kaydetti.



Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan futbolcunun takımıyla sözleşmesi Haziran 2024'te sona eriyor.