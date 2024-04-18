NTV.COM.TR’ye geri dön

Roma-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarı finalistler belli olacak. Çeyrek final rövanş maçında iki İtalyan ekibi Roma ile Milan karşı karşıya gelecek. Peki, Roma-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Roma-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor. Roma ve Milan, çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde merak edilen konular ise maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri olarak dikkat çekiyor.

İki takım arasındaki ilk maç, Roma'nın 1-0'lık galibiyeti ile sonlanmıştı.

ROMA-MİLAN MAÇI NE ZAMAN?

Roma-Milan maçı 18 Nisan Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak.

Müsabaka, TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

YARI FİNAL TAKVİMİ

Yarı final müsabakalarının 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Ligi'nde final heyecanı, 22 Mayıs'ta İrlanda'daki Dublin Arena'da yaşanacak.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;