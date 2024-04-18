Roma-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor. Roma ve Milan, çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde merak edilen konular ise maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri olarak dikkat çekiyor.



İki takım arasındaki ilk maç, Roma'nın 1-0'lık galibiyeti ile sonlanmıştı.



ROMA-MİLAN MAÇI NE ZAMAN?



Roma-Milan maçı 18 Nisan Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak.



Müsabaka, TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.



YARI FİNAL TAKVİMİ



Yarı final müsabakalarının 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Ligi'nde final heyecanı, 22 Mayıs'ta İrlanda'daki Dublin Arena'da yaşanacak.