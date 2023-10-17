Ronaldo bir ilki daha başardı

KARİYERİNDE 12. KEZ BİR YIL İÇİNDE 40 GOL BARAJINA ULAŞTI



Final vizesini önceden alan Portekiz ise konuk olduğu Bosna Hersek'i ilki penaltıdan olmak üzere 5. ve 20. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 25. dakikada Bruno Fernandes, 32. dakikada Joao Cancelo ve 41. dakikada Joao Felix'in ağları sarsmasıyla 5-0 mağlup etti.

38 yaşındaki Ronaldo, bu maçtaki performansının ardından kariyerinde 12. kez bir yıl içinde 40 gol barajına ulaştı.

Alınan sonuçlar şöyle:



B Grubu:



Yunanistan-Hollanda: 0-1



Cebelitarık-İrlanda Cumhuriyeti: 0-4



F Grubu:



Azerbaycan-Avusturya: 0-1



Belçika-İsveç: 1-1 (yarıda kaldı)



J Grubu:



İzlanda-Lihtenştayn: 4-0



Bosna Hersek-Portekiz: 0-5



Lüksemburg-Slovakya: 0-1

