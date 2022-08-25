Royal Antwerp-Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu)

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında, temsilcimiz Medipol Başakşehir bu akşam Belçika'da Royal Antwerp deplasmanında mücadele edecek.



1-1'lik ilk maçın rövanşını kazanarak adını gruplara yazdırmak isteyen Medipol Başakşehir mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, Royal Antwerp-Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



ROYAL ANTWERP-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında bu akşam TSİ 21.45'te deplasmanda Belçika takımı Antwerp ile mücadele edecek.



Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

KAZANIRSA TUR ATLAYAN TARAF OLACAK



Turuncu-lacivertliler, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan ilk maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Başakşehir kazanması durumunda tur atlayacak, berabere kalırsa müsabaka uzatmaya gidecek.



MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU



Mücadelede Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Manuel Schuettengruber görev alacak. Schuettengruber'in yardımcılıkları Roland Brandner ile Robert Steinacher olacak.