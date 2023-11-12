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Sacha Boey'e İtalyan dev talip

Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey'e Inter talip oldu. İtalyan devin Boey için sarı-kırmızılılara 25 milyon euroluk bonservis teklif edeceği öne sürüldü.

Sacha Boey'e İtalyan dev talip

'ın sağ bek oyuncusu Sacha Boey, yükselen performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkat çeken Fransız oyuncu ile Inter'in ilgilendiği öne sürüldü.

Fotomaç'ın haberine göre, Inter'in Sacha Boey için Galatasaray'a 25 milyon euroluk teklif yapacağı kaydedildi.

Haziran 2025'te sözleşmesi bitecek 23 yaşındaki futbolcu ile sarı-kırmızılı ekip arasındaki sözleşme yenileme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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