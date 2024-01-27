Sacha Boey'un Bayern Münih formasıyla çıkacağı ilk maç belli oldu

Galatasaray'da Sacha Boey, bonuslarla birlikte 30 milyon euro karşılığında Süper Lig'in satışı yapılan en pahalı oyuncusu ünvanını elde ederek Bayern Münih'e transfer oldu.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇİP İMZAYI ATACAK

Fransız oyuncu, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak için Bavyera ekibinin gönderdiği özel jetle bu sabah İstanbul'dan Münih'e hareket etti.

İLK MAÇ BELLİ OLDU

Sky Sports'un haberine göre, Sacha Boey, Bayern Münih formasına Bundesliga'nın 20. haftasında oynanacak M'gladbach karşılaşmasında kavuşacak.

Bayern Münih - M'gladbach maçı 3 Şubat Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak.

Sacha Boey, Galatasaray formasıyla çıktığı 83 maçta 4 gol atıp 4 asistlik performans sergilemişti.