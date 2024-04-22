Sakaryaspor, evinde 6 maçtır puan kaybetmiyor

Sezon başından bu yana evinde 16 maça çıkan yeşil-siyahlı ekip, 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 34 puan topladı.

Söz konusu maçlarda 27 kez rakip fileleri havalandıran Sakarya temsilcisi, kalesinde 12 gol gördü.



Sakaryaspor, ligin ikinci yarısında iç sahada topladığı puan bakımından ilk devreyi geride bıraktı.



İlk yarıda evinde çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan yeşil-siyahlı ekip, ikinci devrede ise 7 maçın 6'sında galip geldi, 1 mağlubiyet yaşadı.



İkinci devrede evinde oynadığı ilk karşılaşmada Göztepe'ye 2-1 yenilen Sakarya temsilcisi, daha sonraki 6 maçında puan kaybetmedi.



Sakaryaspor, bu müsabakalarda Teksüt Bandırmaspor'u 1-0, Ahlatcı Çorum FK'yi 3-1, Manisa FK, Altay ve Boluspor'u 2-0, Ankara Keçiörengücü'nü 2-1'lik skorlarla geçmeyi başardı.



Maç fazlasıyla 54 puanla play-off hattında 4. sırada yer alan Sakarya temsilcisi, 2 deplasmana gideceği kalan 3 haftada sahasında ise Tuzlaspor'la karşılaşacak.