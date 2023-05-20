Samet Akaydin'dan Trezeguet'ye tükürdüğü iddialarına açıklama

Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta Samet Akaydin'in yayına yansıyan bir görüntüsü tartışma yarattı. Sarı-Lacivertlilerin stoperinin, Trezeguet'ye tükürdüğü iddia edildi.



Trabzonspor'un attığı penaltı golü sonrası Trezeguet'nin secdeye yattığı sırada Akaydin'in ortaya çıkan görüntüsü sonrası bordo-mavili oyuncuya tükürdüğü öne sürüldü.



Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Akaydin'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akaydin, söz konusu iddiaları yalanladı.

"GÖRÜNTÜ AÇISI ÜZERİNDEN MANİPÜLE EDİLİYOR"



Akaydin yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum. Sosyal medyanın ucuz yaklaşımıyla futboldaki rekabeti ve insanlığı bu derece iftira ile kirletmeye çalışanları Allah'a havale ediyorum." ifadelerini kullandı.