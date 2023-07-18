Şampiyon Filenin Sultanları'na coşkulu karşılama

A Milli Kadın Voleybol takımı Milletler Ligi'nde Çin'i setlerde 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Filenin Sultanları, şampiyonluğun ardından kupayla beraber yurda dönüş yaptı. İstanbul Havalimanında coşkuyla karşılanan Milliler, duygularını paylaştı.

"BU GURURU YAŞATTIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Türkiye Voleybol Federasyonu başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Ülkemize bu gururu yaşattığımız için çok mutluyuz. Bu daha başlangıç, Avrupa Şampiyonası'nda da şampiyonluk istiyoruz. Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat Oyunları yeni hedefimiz. Tarihimizde ilk defa dünya sıralamasında 1. sıraya geldik. Yeni koçumuza, kaptanımıza, hepsine teşekkür ediyorum..." açıklamalarını yaptı.

"YOLUN BAŞINDAYIZ, DAHA GİDECEK ÇOK YOLUMUZ VAR"



A Milli Kadın Voleybol takımının koçu Daniele Santarelli, "Burada inanılmaz bir atmosfer var. Bize destek veren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Yolun başındayız, daha gidecek çok yolumuz var. Dünyada bir numarayız." dedi.

"BU BİZİM HİKAYEMİZİN BAŞLANGIÇ NOKTASI"

A Milli Kadın Voleybol takımının kaptanı Eda Erdem, "Bizi şampiyonluğa inandıran bir koçla, her an inanan takımla, bizi hiç yalnız bırakmayan federasyonumuzla karşınızdayız. Bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bu takımın zirvesi bu değil, bu bizim hikayemizin başlangıç noktası. Parklarda kurulan dev ekranlarda, evlerinde ekran başında bizleri destekleyen insanların enerjileri ve duaları bize çok etki etti. Birlikte başardık, birlikte kazandık ve birlikte şampiyon olduk." ifadelerini kullandı.

"BU JENERASYON BİR SÜRÜ ALTIN MADALYA KAZANACAK"

NTV'ye konuşan Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, "Havalimanına gelen insanlara çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten inanılmaz bir karşılama oldu. Böyle bir spor etkinliğinde ülkemize en iyi madalyalardan birini getirdiğimiz ve Türk halkının desteğini hissettiğimiz için çok mutluyuz. Bu daha hikayemizin başı aslında, ilk altın madalyamız. Eminim ki bu jenerasyon bir sürü altın madalya kazanacak." dedi



"ARTIK DÜNYANIN EN İYİ VOLEYBOL TAKIMI TÜRKİYE DİYEBİLİRİZ"

Türkiye'nin dünyanın en iyi voleybol takımı olduğunu vurgulayan Ebrar, "Bizim için o kadar gurur verici ki en başından beri hedefimiz buydu. Bu turnuvanın sonunda dünya birincisi olacaksınız deseler ilk başta inanmazdım ama şu an bunu yaptık. Artık dünyanın en iyi voleybol takımı hangi takım dendiği zaman gönül rahatlığıyla Türkiye diyebileceğiz! Tüm takım arkadaşlarımla ve teknik ekiple gurur duyuyorum. Gerçekten inanılmaz bir takım çalışmasıydı" ifadelerini kullandı.