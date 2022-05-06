Şampiyon Trabzonspor alkışlarla karşılandı

Haberler - Anadolu Ajansı 06.05.2022 - 20:56 | Son Güncelleme : 06.05.2022 - 20:57
Süper Lig'in 36. haftasında Atakaş Hatayspor şampiyon Trabzonspor'u konuk ediyor.
Maç öncesinde bordo-beyazlı futbolcular, Trabzonsporlu oyuncular sahaya çıkmadan saha girişinde karşılıklı dizildi.
Konuk takım oyuncuları sahaya çıkarken ise alkışlarla rakiplerinin şampiyonluğunu kutladı.
Hataylı futbolseverlere ve @Hatayspor_FK'a çok teşekkürler! 👏👏👏pic.twitter.com/aMMxBvrPBM— Trabzonspor (@Trabzonspor) May 6, 2022