Şampiyon Trabzonspor alkışlarla karşılandı

Atakaş Hataysporlu futbolcular sahaya çıkan Trabzonsporlu futbolcuları alkışlarla karşıladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.05.2022 - 20:56 | Son Güncelleme : 06.05.2022 - 20:57

Şampiyon Trabzonspor alkışlarla karşılandı

'in 36. haftasında Atakaş Hatayspor şampiyon 'u konuk ediyor. 

Maç öncesinde bordo-beyazlı futbolcular, Trabzonsporlu oyuncular sahaya çıkmadan saha girişinde karşılıklı dizildi.

Konuk takım oyuncuları sahaya çıkarken ise alkışlarla rakiplerinin şampiyonluğunu kutladı.

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